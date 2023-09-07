Кондиционеры в общественном транспорте Киева – Кличко поддержал петицию

Мэр отметил, что из 1141 единицы подвижного состава, который работает на маршрутах городского пассажирского транспорта, кондиционеры имеют только 499.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Мэр столицы Виталий Кличко поддержал петицию, в которой киевляне просят обязать «Киепастранс» летом включать кондиционеры в общественном транспорте.

В ответе говорится, что наличие систем кондиционирования, начиная с 2015 года, является одним из обязательных технических требований к общественному транспорту, который закупает город. Только к концу этого года Киев планирует приобрести 8 новых единиц подвижного состава, оборудованных кондиционерами.

Мэр добавил, что из 1141 единицы подвижного состава, который работает на маршрутах городского пассажирского транспорта, кондиционеры имеют только 499. Это 69 троллейбусов, 107 трамваев и 323 автобуса. В то же время, кондиционеры не предусмотрены в 642 единицах подвижного состава.

А в автобусах, полученных столицей от иностранных партнеров, системами кондиционирования воздуха оборудовано 20 единиц, а в 45 единицах подвижного состава таких систем нет.

«Киевпасстранс» проводит инструктажи с водителями о необходимости включения при температуре более 24 градусов по Цельсию кондиционера в салоне.

В случае выявления случаев работы с выключенными техническо-исправными системами кондиционирования водители и ответственные должностные лица будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, отметил Кличко.

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