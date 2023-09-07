Кондиціонери в громадському транспорті Києва – Кличко підтримав петицію

Мер зазначив, що наразі з 1141 одиниці рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту, кондиціонери мають лише 499.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Мер столиці Віталій Кличко підтримав петицію, у якій кияни просять зобов’язати «Киїпастранс» влітку вмикати кондиціонери в громадському транспорті.

У відповіді йдеться, що наявність систем кондиціонування починаючи з 2015 року є однією з обов’язкових технічних вимог до громадського транспорту, який закуповує місто. Лише до кінця цього року Київ планує придбати 8 нових одиниць рухомого складу, обладнаних кондиціонерами.

Мер додав, що наразі з 1141 одиниці рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту, кондиціонери мають лише 499. Це 69 тролейбусів, 107 трамваїв і 323 автобуси. Водночас кондиціонери не передбачені в 642 одиницях рухомого складу.

А в автобусах, отриманих столицею від іноземних партнерів, системами кондиціювання повітря обладнано 20 одиниць, натомість у 45 одиницях рухомого складу таких систем немає.

«Київпастранс» проводить інструктажі з водіями щодо необхідності вмикання при температурі понад 24 градуси за Цельсієм кондиціонеру в салоні.

У разі виявлення випадків роботи з вимкненими технічно-справними системами кондиціювання водії та відповідальні посадові особи притягатимуться до дисціплінарної відповідальності, зазначив Кличко.

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