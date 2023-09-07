Захист даних та вікові обмеження: ЮНЕСКО рекомендує врегулювати використання штучного інтелекту в освіті

Організація закликала уряди затвердити навчальні програми штучного інтелекту та попередила про небезпеку ШІ.

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Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури рекомендує врегулювати використання штучного інтелекту в освіті. Про це повідомляє Reuters.

Так, ЮНЕСКО оприлюднила перше керівництво щодо застосування генеративного штучного інтелекту (GenAI) у сфері освіти, в якому закликала уряди контролювати технологію, зокрема захищати приватність даних та встановлювати вікові обмеження для користувачів.

«Ми боремося за те, щоб узгодити швидкість трансформації системи освіти зі швидкістю зміни технологічного прогресу і прогресу в цих моделях машинного навчання. У багатьох випадках уряди й школи приймають радикально незнайому технологію, яку навіть провідні технологи не стверджують, що розуміють», - зазначила помічниця генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанія Джанніні.

Організація видала 64-сторінкову доповідь, в якій визначила основні принципи використання генеративного штучного інтелекту (GenAI) для шкільної, технічної та професійної освіти.

«Постачальники GenAI повинні нести відповідальність за забезпечення дотримання основних цінностей та законних цілей, повагу до інтелектуальної власності та дотримання етичних практик, а також запобігання поширенню дезінформації та мови ворожнечі», – йдеться в заяві.

ЮНЕСКО закликала уряди затвердити навчальні програми штучного інтелекту та попередила про небезпеку GenAI, яка може погіршити когнітивні та соціальні навички молоді, якщо вони не будуть залучатися до реального світу, емпіричних практик, таких як експерименти, дискусії з іншими людьми та самостійних логічних міркувань.

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