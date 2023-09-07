Виявився кумом Оксани Марченко: священику із Закарпаття вручили підозру за пропаганду комуністичного режиму

Повідомляється, що він пропагував у соцмережах комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку.

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила на пропаганді комуністичного режиму настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті.

"Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції московського патріархату, священнослужитель намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ", - повідомляє СБУ.

Повідомляється, що у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку, що підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

"Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. Серед виявленого правоохоронцями – книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку".

СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-руси" та молилися за "спасение рф", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців", - йдеться у повідомленні.

Встановлено також, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. Розпочато кримінальне провадження за статтею про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Настоятелю храму повідомлено про підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

Журналіст Віталій Глагола в Телеграм повідомив, що йдеться про Віталія Хромея, який є кумом дружини Віктора Медвечука – Оксани Марченко. Він зазначив, що з початку війни священник неодноразово висловлював антиукраїнські погляди.

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