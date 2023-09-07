Оказался кумом Оксаны Марченко: священнику из Закарпатья вручили подозрение за пропаганду коммунистического режима

Сообщается, что он пропагандировал в соцсетях коммунистический режим и распространял запретную в Украине советскую символику.

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила на пропаганде коммунистического режима настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе Закарпатья.

"Будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции московского патриархата, священнослужитель пытался никоим образом не допустить перехода общества к ВТО", - сообщает СБУ.

Сообщается, что в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику, что подтвердила инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с подтверждениями противоправной деятельности.

"Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. Среди обнаруженного правоохранителями – книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.

В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без большой россии, и отдельно от россии, немыслим ни в коем случае".

СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-руси" и молились за "спасение рф", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, "благословившего" российских военных убивать украинцев", - говорится в сообщении.

Установлено также, что настоятель церкви незаконно занял земельный участок, на котором построен храм. Начато уголовное производство по статье о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.

Настоятелю храма сообщили о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.

Журналист Виталий Глагола в Телеграм сообщил, что речь идет о Виталии Хромее, который является кумом жены Виктора Медвечука – Оксаны Марченко. Он отметил, что с начала войны священник неоднократно выражал антиукраинские взгляды.

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