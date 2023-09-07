Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.

Большая Палата ВС решила, как применить решение Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела приговоренного к пожизненному лишению свободы

БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

  1. В Украине

На съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе в Киеве ограничат движение транспорта с 9 сентября

23:02, 7 сентября 2023
Движение будет ограничено до 00:00 1 октября.
На съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе в Киеве ограничат движение транспорта с 9 сентября
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе с 9 сентября по 1 октября ограничат движение транспорта.

Как отметили в КГГА, движение будет ограничено с 08:00 9 сентября до 00:00 1 октября и связано с ремонтом эстакадного съезда.

Водителей просят заблаговременно учитывать изменения при планировании маршрута.

Также мы писали, что на путепроводе вблизи станции метро «Левобережная» в Киеве будет ограничено движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду