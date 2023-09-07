На съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе в Киеве ограничат движение транспорта с 9 сентября

Движение будет ограничено до 00:00 1 октября.

Изображение: freepik.com

На съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе с 9 сентября по 1 октября ограничат движение транспорта.

Как отметили в КГГА, движение будет ограничено с 08:00 9 сентября до 00:00 1 октября и связано с ремонтом эстакадного съезда.

Водителей просят заблаговременно учитывать изменения при планировании маршрута.

Также мы писали, что на путепроводе вблизи станции метро «Левобережная» в Киеве будет ограничено движение транспорта.

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