На путепроводе вблизи станции метро «Левобережная» в Киеве будет ограничено движение транспорта

Изменения будут действовать с 09:00 7 сентября.

Изображение: freepik.com

В Киеве на путепроводе вблизи станции метрополитена «Левобережная» будет ограничено движение транспорта.

Как отметили в КГГА, изменения будут действовать с 09:00 7 сентября до 00:00 23 сентября и связаны с ремонтом.

«Изменения связаны с ремонтом деформационных швов путепровода на пересечении проспекта Броварского с улицей Евгения Сверстюка», - сказано в сообщении.

Также мы рассказывали, что в Киеве появились новые кольцевые развязки.

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