В Киеве появились новые кольцевые развязки – где

В столице продолжается устройство кольцевых развязок. Как отмечается, подобный тип проезда повышает уровень безопасности движения на дорогах.
В настоящее время кольцевые развязки уже устроили на 18 локациях, сообщили в КГГА.
В частности, кольцевые развязки уже появились на улицах:
- Академика Заболотного;
- Лысогорской;
- Тепловозной;
- Рабочей;
- Уманской;
- Каменщиков;
- Владимира Жаботинского;
- Покольской;
- на переулке Новопечерском.
На перекрестках улиц:
- Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко;
- Елизаветы Чавдар и ул. Бориса Гмыри;
- Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;
- Деснянская с ул. Радосинская и с ул. Мира;
- Ирины Бекешкиной и ул. Эдуарда Вильде;
- Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной;
- Марко Вовчка и ул. Вербовой;
- Светлицкого и пер. Межевого;
- Генерала Наумова и пер. Малинского.
Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки в настоящее время выполняется на двух локациях: на перекрестке ул. Митрополита Владимира Сабодана с ул. Александра Довженко и на перекрестке ул. Отто Шмидта с ул. Печенежской.
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