В Киеве появились новые кольцевые развязки – где

На 18 локациях столицы обустроили кольцевые развязки.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице продолжается устройство кольцевых развязок. Как отмечается, подобный тип проезда повышает уровень безопасности движения на дорогах.

В настоящее время кольцевые развязки уже устроили на 18 локациях, сообщили в КГГА.

В частности, кольцевые развязки уже появились на улицах:

Академика Заболотного;

Лысогорской;

Тепловозной;

Рабочей;

Уманской;

Каменщиков;

Владимира Жаботинского;

Покольской;

на переулке Новопечерском.

На перекрестках улиц:

Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко;

Елизаветы Чавдар и ул. Бориса Гмыри;

Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;

Деснянская с ул. Радосинская и с ул. Мира;

Ирины Бекешкиной и ул. Эдуарда Вильде;

Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной;

Марко Вовчка и ул. Вербовой;

Светлицкого и пер. Межевого;

Генерала Наумова и пер. Малинского.

Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки в настоящее время выполняется на двух локациях: на перекрестке ул. Митрополита Владимира Сабодана с ул. Александра Довженко и на перекрестке ул. Отто Шмидта с ул. Печенежской.

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