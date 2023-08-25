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В Киеве появились новые кольцевые развязки – где

22:43, 25 августа 2023
На 18 локациях столицы обустроили кольцевые развязки.
В Киеве появились новые кольцевые развязки – где
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В столице продолжается устройство кольцевых развязок. Как отмечается, подобный тип проезда повышает уровень безопасности движения на дорогах.

В настоящее время кольцевые развязки уже устроили на 18 локациях, сообщили в КГГА.

В частности, кольцевые развязки уже появились на улицах:

  • Академика Заболотного;
  • Лысогорской;
  • Тепловозной;
  • Рабочей;
  • Уманской;
  • Каменщиков;
  • Владимира Жаботинского;
  • Покольской;
  • на переулке Новопечерском.

На перекрестках улиц:

  • Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко;
  • Елизаветы Чавдар и ул. Бориса Гмыри;
  • Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;
  • Деснянская с ул. Радосинская и с ул. Мира;
  • Ирины Бекешкиной и ул. Эдуарда Вильде;
  • Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной;
  • Марко Вовчка и ул. Вербовой;
  • Светлицкого и пер. Межевого;
  • Генерала Наумова и пер. Малинского.

Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки в настоящее время выполняется на двух локациях: на перекрестке ул. Митрополита Владимира Сабодана с ул. Александра Довженко и на перекрестке ул. Отто Шмидта с ул. Печенежской.

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