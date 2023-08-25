У Києві з’явилися нові кільцеві розв’язки – де

У столиці триває влаштування кільцевих розв’язок. Як зазначається, такий тип проїзду підвищує рівень безпеки руху на дорогах.
Наразі кільцеві розв’язки вже влаштували на 18 локаціях, повідомили у КМДА.
Зокрема, кільцеві розв’язки вже з’явилися на вулицях:
- Академіка Заболотного;
- Лисогірській;
- Тепловозній;
- Робітничій;
- Уманській;
- Каменярів;
- Володимира Жаботинського;
- Покільській;
- на провулку Новопечерському.
На перехрестях вулиць:
- Бориса Гмирі та вул. Михайла Гришка;
- Єлизавети Чавдар та вул. Бориса Гмирі;
- Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;
- Деснянська з вул. Радосинська і з вул. Миру;
- Ірини Бекешкіної та вул. Едуарда Вільде;
- Микитенка та вул. Ірини Бекешкіної;
- Марка Вовчка та вул. Вербової;
- Світлицького та пров. Межового;
- Генерала Наумова та пров. Малинського.
Завершальний етап робіт із нанесення дорожньої розмітки зараз виконується на двох локаціях: на перехресті вул. Митрополита Володимира Сабодана з вул. Олександра Довженка та на перехресті вул. Отто Шмідта з вул. Печенізькою.
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