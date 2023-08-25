У Києві з’явилися нові кільцеві розв’язки – де

На 18 локаціях столиці облаштували кільцеві розв’язки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці триває влаштування кільцевих розв’язок. Як зазначається, такий тип проїзду підвищує рівень безпеки руху на дорогах.

Наразі кільцеві розв’язки вже влаштували на 18 локаціях, повідомили у КМДА.

Зокрема, кільцеві розв’язки вже з’явилися на вулицях:

Академіка Заболотного;

Лисогірській;

Тепловозній;

Робітничій;

Уманській;

Каменярів;

Володимира Жаботинського;

Покільській;

на провулку Новопечерському.

На перехрестях вулиць:

Бориса Гмирі та вул. Михайла Гришка;

Єлизавети Чавдар та вул. Бориса Гмирі;

Кіото з виїздом на шляхопровід через Броварський проспект;

Деснянська з вул. Радосинська і з вул. Миру;

Ірини Бекешкіної та вул. Едуарда Вільде;

Микитенка та вул. Ірини Бекешкіної;

Марка Вовчка та вул. Вербової;

Світлицького та пров. Межового;

Генерала Наумова та пров. Малинського.

Завершальний етап робіт із нанесення дорожньої розмітки зараз виконується на двох локаціях: на перехресті вул. Митрополита Володимира Сабодана з вул. Олександра Довженка та на перехресті вул. Отто Шмідта з вул. Печенізькою.

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