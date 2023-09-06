На шляхопроводі поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві буде обмежено рух транспорту

Зміни діятимуть із 09:00 7 вересня.

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У Києві на шляхопроводі поблизу станції метрополітену «Лівобережна» буде обмежено рух транспорту.

Як зазначили у КМДА, зміни діятимуть із 09:00 7 вересня до 00:00 23 вересня та пов’язані із ремонтом.

«Зміни пов’язані з ремонтом деформаційних швів шляхопроводу на перетині проспекту Броварського з вулицею Євгена Сверстюка», - сказано у повідомленні.

Також ми розповідали, що у Києві з’явилися нові кільцеві розв’язки.

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