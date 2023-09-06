ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність

Комісія перевірила декларації суддів з Києва, Дніпропетровська, а також з Чернівецької та Житомирської областей.

5 вересня колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України провела засідання, на якому розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

«Повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями Кифлюком Володимиром Федоровичем та Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді, є обставинами, які раніше були предметом дослідження (зокрема, під час кваліфікаційного оцінювання судді), тож, повторному дослідженню не підлягають. Відповідно, повідомлення про такі обставини за рішенням Комісії залишено без розгляду», - додали у ВККС.

Раніше ми писали, що ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів.

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