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Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроект Веніславського щодо скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу освіту після 30 років

Оксен Лісовий підтримав зміни про те, що відстрочка від призову не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

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Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроект Веніславського щодо скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу освіту після 30 років

13:39, 6 вересня 2023
Оксен Лісовий підтримав зміни про те, що відстрочка від призову не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.
Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроект Веніславського щодо скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу освіту після 30 років
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Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зробив допис, в якому підтримав законопроект 9672 народного депутата, представника Президента в Раді Федора Веніславського про скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

«Щодо відстрочки від мобілізації та здобуття освіти.

Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки.

Сьогодні ж ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізацію. Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти», зазначив Лісовий.

За його словами, законопроект, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання.

«У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність», - вважає міністр.

Нагадаємо, відповідно до запропонованої Веніславським редакції призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягатимуть:

- здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти,

- здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку,

- докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

При цьому можливість отримати відстрочку з’явиться у педагогічних працівниців закладів фахової передвищої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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