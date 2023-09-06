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Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет

13:39, 6 сентября 2023
Оксен Лисовой поддержал изменения о том, что отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.
Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет
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Министр образования и науки Оксен Лисовой сделал пост, в котором поддержал законопроект 9672 народного депутата, представителя Президента в Раде Федора Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет.

«Об отсрочке от мобилизации и получения образования.

Моя позиция проста: образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке.

Сегодня мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации. Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что негативно влияет на качество образования», отметил Лесовой.

По его словам, законопроект, ныне зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос.

«В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о чести и не о достоинстве», - считает министр.

Напомним, согласно предложенной Вениславской редакции призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не будут подлежать:

- соискатели профессионального (профессионально-технического) образования,

- соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формах получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины «Об образовании», если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30 -летнего возраста,

- докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

При этом возможность получить отсрочку появится у педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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