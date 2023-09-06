Компания Google представила новый логотип Android

В Google представили новый логотип Android.

Google 5 сентября официально представила новый логотип операционной системы Android. Это первый редизайн с 2019 года. Об этом сообщили в официальном блоге Google.

В новом логотипе обновлен шрифт, кроме того, Google добавила в «android» заглавную букву «А». Бренд-менеджер Google Джейсон Фурнье отметил, что это решение поможет «лучше передать баланс между Android-устройствами и приложениями Google».

Изменений претерпел и внешний вид маскота операционной системы. Теперь зеленый робот изображается в полный рост и в 3D-формате. Дизайнеры добавили символ вариативности: теперь робот может появляться в разных видах в зависимости от того, где он применяется. Иногда даже может становиться «пушистым».

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