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Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В мире

Компания Google представила новый логотип Android

21:29, 6 сентября 2023
В Google представили новый логотип Android.
Компания Google представила новый логотип Android
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Google 5 сентября официально представила новый логотип операционной системы Android. Это первый редизайн с 2019 года. Об этом сообщили в официальном блоге Google.

В новом логотипе обновлен шрифт, кроме того, Google добавила в «android» заглавную букву «А». Бренд-менеджер Google Джейсон Фурнье отметил, что это решение поможет «лучше передать баланс между Android-устройствами и приложениями Google».

Изменений претерпел и внешний вид маскота операционной системы. Теперь зеленый робот изображается в полный рост и в 3D-формате. Дизайнеры добавили символ вариативности: теперь робот может появляться в разных видах в зависимости от того, где он применяется. Иногда даже может становиться «пушистым».

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