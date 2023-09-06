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  1. В Украине

В Запорожье руководитель ТЦК подделывал официальные документы

13:43, 6 сентября 2023
В общей сложности руководитель ТЦК успел подделать 18 официальных документов.
В Запорожье руководитель ТЦК подделывал официальные документы
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины проинформировал, что в Запорожье руководитель ТЦК составлял и издавал постановления с ложными сведениями об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что руководитель военкомата при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) Кодекса Украины об административных правонарушениях подрабатывал документы.

«В частности, при отсутствии протоколов об административном правонарушении составлял и издавал административные постановления с ложными сведениями. Всего он успел подделать 18 официальных документов.

Правоохранители собрали достаточно доказательств причастности фигуранта к преступной деятельности», - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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