Внесены изменения в Порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих

Уточнены и дополнены обстоятельства, при которых определение результатов выполнения задач не проводится.

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Кабмин усовершенствовал Порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих.

Как сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, КМУ одобрил соответствующее решение о внесении изменения в процедуру во вторник, 5 сентября.

Документ подготовлен НАГС с целью уменьшения нагрузки на участников процедуры оценки результатов служебной деятельности госслужащих.

Основные положения внесенных изменений:

уточнены и дополнены обстоятельства, при которых определение результатов выполнения задач не проводится (оценка не проводится, если государственный служащий отсутствует на работе в течение семи месяцев подряд);

уточнен порядок выполнения задач государственными секретарями министерств и условия определения задач для руководителей центральных органов исполнительной власти;

определено, кем составляется индивидуальная программа профессионального развития для госсекретарей министерств.

Следующий этап процедуры оценки в 2023 году, в частности, определение результатов выполнения задач, начнется в октябре этого года.

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