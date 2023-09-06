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  1. В Україні

Внесено зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців

13:24, 6 вересня 2023
Уточнено та доповнено обставини, за яких визначення результатів виконання завдань не проводиться.
Внесено зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців
Зображення: freepik.com
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Кабмін удосконалив Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців.

Як повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби, КМУ схвалив відповідне рішення про внесення зміни до процедури у вівторок, 5 вересня.

Документ підготовлено НАДС з метою зменшення навантаження на учасників процедури оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців.

Основні положення внесених змін:

  • уточнено та доповнено обставини, за яких визначення результатів виконання завдань не проводиться (оцінювання не проводиться якщо державний службовець відсутній на роботі протягом семи місяців підряд);
  • уточнено порядок виконання завдань державними секретарями міністерств та умови визначення завдань для керівників центральних органів виконавчої влади;
  • визначено ким складається індивідуальна програма професійного розвитку для держсекретарів міністерств.

Наступний етап процедури оцінювання у 2023 році, зокрема визначення результатів виконання завдань, розпочнеться в жовтні цього року.

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