Рада адвокатів внесла зміни щодо повернення до професії адвокатів, позбавлених свідоцтва

Внесені зміни до правил, за якими адвокати, позбавлені права на заняття адвокатською діяльністю, можуть повернутися до професії.

Особа, позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, може через два роки після накладення відповідного дисциплінарного стягнення повернутися у професію на загальних засадах. Рада адвокатів України рішеннями від 11-12 серпня 2023 року уточнила окремі процедурні питання, а саме це рішення №70 «Про відображення профайлів у Єдиному реєстрі адвокатів України» та №71 «Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та до рішення Ради адвокатів України No 137 від 16-17 листопада 2022 року зі змінами».

Відтепер особа, що звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, одночасно із заявою має також надати власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку особи про отримання (не отримання) нею раніше свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та у разі наявності факту такого отримання, - причину на підставі якої право на заняття адвокатською діяльністю було припинено (рішення №71).

Такі зміни пов’язані із тим, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не може бути адвокатом особа позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю. І кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повинна мати можливість перевірити інформацію про наявність/відсутність у кандидата раніше статусу адвоката.

Також рішенням РАУ №71 установлено, що надання особою, яка виявила бажання скласти іспит, неправдивої інформації про наявність (відсутність) раніше статусу адвоката є підставою для припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 32 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Крім цього, оскільки відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до ЄРАУ, то при повторному отриманні свідоцтва виникає інший профайл. Аби синхронізувати наявну інформацію про особу, адміністратор бази даних ЄРАУ у новому профайлі даватиме посилання на інші наявні у ЄРАУ профайли про вказану особу, зазначивши у розділі «Інші відомості» інформацію про раніше діючі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з можливістю переходу на попередні профайли.

Автор: Наталя Мамченко

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