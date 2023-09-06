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Совет адвокатов внес изменения о возвращении в профессию адвокатов, лишенных свидетельства

13:08, 6 сентября 2023
Внесены изменения в правила, по которым адвокаты, лишенные права на занятие адвокатской деятельностью, могут вернуться к профессии.
Совет адвокатов внес изменения о возвращении в профессию адвокатов, лишенных свидетельства
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Лицо, лишенное права на занятие адвокатской деятельностью, может через два года после наложения соответствующего дисциплинарного взыскания вернуться в профессию на общих началах. Совет адвокатов Украины решениями от 11-12 августа 2023 года уточнил отдельные процедурные вопросы, а именно это решение №70 «Об отражении профайлов в Едином реестре адвокатов Украины» и №71 «О внесении изменений в Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена, порядке сдачи квалификационного экзамена и методики оценки результатов сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине и до решения Совета адвокатов Украины No 137 от 16-17 ноября 2022 с изменениями».

Отныне лицо, обращающееся с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена, одновременно с заявлением должно также предоставить собственноручно написанную, удостоверенную личной подписью, справку лица о получении (не получении) им ранее свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и в случае наличия факта такого получение - причина на основании которой право на занятие адвокатской деятельностью было прекращено (решение №71).

Такие изменения связаны с тем, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не может быть адвокатом лицо лишено права на занятие адвокатской деятельностью в течение двух лет со дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью. И квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры должна иметь возможность проверить информацию о наличии/отсутствии у кандидата ранее статуса адвоката.

Также решением РАУ №71 установлено, что предоставление лицом, изъявившим желание сдать экзамен, ложной информации о наличии (отсутствии) ранее статуса адвоката является основанием для прекращения права на занятие адвокатской деятельностью путем аннулирования свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Кроме того, поскольку сведения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью вносятся в ЕРАУ, то при повторном получении свидетельства возникает другой профайл. Чтобы синхронизировать имеющуюся информацию о лице, администратор базы данных ЕРАУ в новом профайле будет давать ссылки на другие имеющиеся в ЕРАУ профайлы об указанном лице, указав в разделе «Другие сведения» информацию о ранее действовавших свидетельствах о праве на занятие адвокатской деятельностью с возможностью перехода на предыдущие профайлы.

Автор: Наталья Мамченко

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