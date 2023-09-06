Суд отложил рассмотрение жалобы Коломойского об избрании ему меры пресечения

Суд перенес на 25 сентября рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского, адвокаты – против.

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Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского об избрании ему меры пресечения на следующий день, 25 сентября, в 12 часов 40 минут. Причиной стало отсутствие материалов дела из Шевченковского райсуда столицы, – сообщает Укринформ.

Адвокаты Коломойского выразили протест относительно такого решения, отметив, что их клиент будет в течение этого времени содержаться в следственном изоляторе.

Отмечается, что олигарха не привезли на судебное заседание 6 сентября. Прокурор Офиса генпрокурора Павел Олеша не предоставил никаких сведений о его отсутствии.

Адвокат Коломойского отметил, что его клиент выразил желание принять участие в судебном заседании накануне, 5 сентября. Сейчас, вероятно, Коломойский не будет вносить залог и останется в СИЗО, пока не будет принято решение по апелляции, поскольку он считает решение суда первой инстанции по мере пресечения необоснованным и хочет дождаться решения апелляционного суда.

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