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Суд відтермінував розгляд скарги Коломойського щодо обрання йому запобіжного заходу

13:11, 6 вересня 2023
Суд переніс на 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського, адвокати – проти.
Суд відтермінував розгляд скарги Коломойського щодо обрання йому запобіжного заходу
Джерело фото: ВВС
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Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського щодо обрання йому запобіжного заходу на наступний день, 25 вересня, о 12 годині 40 хвилин. Причиною стала відсутність матеріалів справи з Шевченківського райсуду столиці, – повідомляє Укрінформ.

Адвокати Коломойського висловили протест щодо такого рішення, зазначивши, що їх клієнт буде протягом цього часу утримуватися у слідчому ізоляторі.

Зазначається, що олігарха не привезли на судове засідання 6 вересня. Прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша не надав жодних відомостей щодо його відсутності.

Адвокат Коломойського наголосив, що його клієнт виразив бажання взяти участь у судовому засіданні напередодні, 5 вересня. Зараз, ймовірно, Коломойський не буде вносити заставу і залишиться у СІЗО, доки не буде ухвалено рішення щодо апеляції, оскільки він вважає рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляційного суду.

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