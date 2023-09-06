Суд відтермінував розгляд скарги Коломойського щодо обрання йому запобіжного заходу

Суд переніс на 25 вересня розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського, адвокати – проти.

Джерело фото: ВВС

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги олігарха Ігоря Коломойського щодо обрання йому запобіжного заходу на наступний день, 25 вересня, о 12 годині 40 хвилин. Причиною стала відсутність матеріалів справи з Шевченківського райсуду столиці, – повідомляє Укрінформ.

Адвокати Коломойського висловили протест щодо такого рішення, зазначивши, що їх клієнт буде протягом цього часу утримуватися у слідчому ізоляторі.

Зазначається, що олігарха не привезли на судове засідання 6 вересня. Прокурор Офісу генпрокурора Павло Олеша не надав жодних відомостей щодо його відсутності.

Адвокат Коломойського наголосив, що його клієнт виразив бажання взяти участь у судовому засіданні напередодні, 5 вересня. Зараз, ймовірно, Коломойський не буде вносити заставу і залишиться у СІЗО, доки не буде ухвалено рішення щодо апеляції, оскільки він вважає рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.