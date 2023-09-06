Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада адвокатів внесла зміни щодо повернення до професії адвокатів, позбавлених свідоцтва

Внесені зміни до правил, за якими адвокати, позбавлені права на заняття адвокатською діяльністю, можуть повернутися до професії.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів – як поскаржитися на корупцію

Поскаржитися через новий портал на корупцію в органі можна керівнику цього органу, і така інформація потрапить до НАЗК, НАБУ, Нацполіції та прокуратури.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Верховний Суд залишив у держвласності майно університету імені Карпенка-Карого в Києві

13:06, 6 вересня 2023
Майно університету імені Карпенка-Карого залишиться у власності держави – рішення Верховного Суду.
Верховний Суд залишив у держвласності майно університету імені Карпенка-Карого в Києві
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у вівторок, 5 вересня, ухвалив остаточне рішення на користь держави у справі щодо майна Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та земельної ділянки, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, - без змін.

У МКІП зазначили, що 10 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, Міністерства культури та інформаційної політики, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого, ДП «Українська студія хронікально – документальних фільмів», Державного агентства України з питань кіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації.

Цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва