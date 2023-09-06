Верховний Суд залишив у держвласності майно університету імені Карпенка-Карого в Києві

Майно університету імені Карпенка-Карого залишиться у власності держави – рішення Верховного Суду.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у вівторок, 5 вересня, ухвалив остаточне рішення на користь держави у справі щодо майна Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та земельної ділянки, на якій розташовані навчальні корпуси Інституту екранних мистецтв.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, - без змін.

У МКІП зазначили, що 10 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, Міністерства культури та інформаційної політики, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого, ДП «Українська студія хронікально – документальних фільмів», Державного агентства України з питань кіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації.

Цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

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