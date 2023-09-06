У Києві на Русанівці стався вибух, фото

Після вибуху на Русанівці з однієї з квартир пішов дим.

У середу, 6 вересня, на столичній Русанівці стався вибух у багатоповерховому будинку. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, шо після вибуху з однієї з квартир пішов чорний дим.

Інцидент відбувся на бульварі Ігоря Шамо, 7. На місці вже працюють рятувальники та медики.

Нагадаємо, на Одещині нетверезі чоловіки влаштували «феєрверк» із гранат.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.