На Одещині нетверезі чоловіки влаштували «феєрверк» із гранат

На Одещині четверо чоловіків зберігали чотири гранати, одну з яких підірвали у дворі багатоповерхівки.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

На Одещині в місті Рені до поліції надійшло повідомлення про вибух у дворі багатоповерхівки. Виявилося, що нетверезі чоловіки влаштували у дворі багатоповерхівки «феєрверк» із бойових гранат, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 37-річний чоловік, який прийшов у гості до свого 43-річного приятеля. Друзі разом з 70-річним батьком власника квартири та ще одним 47-річним гостем вживав алкогольні напої. Під час застілля один з фігурантів взяв гранату, за попередніми даними, РГД-5, вийшов з нею на вулицю і підірвав. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Залишки від частин гранати поліцейські виявили і вилучили на місці її підриву.

Розуміючи, що в квартирі також можуть знаходитися небезпечні предмети, правоохоронці провели в ній невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили ще два корпуси, попередньо, гранати Ф-1 та запали до них, а також паперовий згорток і банку із рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, схожою на канабіс, та зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Одному зловмиснику вже повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасом. Після проведення призначених у справах експертиз вирішуватиметься питання щодо інших учасників події.

«За даним фактом слідчі розпочали два провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), а також по одному провадженню за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. В їх рамках предмети та речовини поліцейські скерували на експертні дослідження», – розповіла начальник слідчого відділення № 2 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Любов Стефанчук.

Також вона зазначила, що чоловіку, у якого з кишені вилучили гранату, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури вже повідомили про підозру у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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