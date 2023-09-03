В Одесской области нетрезвые мужчины устроили «фейерверк» из гранат

В Одесской области четверо мужчин хранили четыре гранаты, одну из которых взорвали во дворе многоэтажки.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области в городе Рени в полицию поступило сообщение о взрыве во дворе многоэтажки. Оказалось, что нетрезвые мужчины устроили во дворе многоэтажки «фейерверк» из боевых гранат, – сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Следственно-оперативная группа установила, что к преступлению причастен 37-летний мужчина, который пришел в гости к своему 43-летнему приятелю. Друзья вместе с 70-летним отцом владельца квартиры и еще одним 47-летним гостем употребляли алкогольные напитки. Во время застолья один из фигурантов взял гранату, по предварительным данным, РГД-5, вышел с ней на улицу и взорвал. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Остатки от частей гранаты полицейские обнаружили и изъяли на месте ее подрыва.

Понимая, что в квартире также могут находиться опасные предметы, правоохранители провели в ней неотложный обыск, во время которого обнаружили и изъяли еще два корпуса, предварительно, гранаты Ф-1 и запалы к ним, а также бумажный сверток и банку с растительным веществом зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, похожим на каннабис, и зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Одному злоумышленнику уже сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасом. После проведения назначенных по делам экспертиз будет решаться вопрос о других участниках события.

«По данному факту следователи начали два производства по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), а также по одному производству по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. В их рамках предметы и вещества полицейские направили на экспертные исследования», – рассказала начальник следственного отделения № 2 следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Любовь Стефанчук.

Также она отметила, что мужчине, у которого из кармана изъяли гранату, следователи под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении в ношении, хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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