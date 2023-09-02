Напоили и утопили в море: во временно оккупированном Мариуполе нашли тела 5 оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные расправились с пятью оккупантами.

Источник фото: volyn24

Во временно оккупированном Мариуполе на одном из пляжей нашли тела пятерых российских военных, – сообщают телеграм-каналы страны-агрессора.

Убийцы оккупантов - неизвестны. Сами же росармицы не были ограблены, однако им не хватало оружия. Деньги и другие ценности остались на месте.

«Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, затем утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили их в ряд. Очень похоже на акцию запугивания», – сообщают ТГ-каналы.

Также отмечается, что трое из военных пытались противостоять нападавшим, что подтверждается следами на их телах. Что касается двух других военных, вероятно, они не сопротивлялись.

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