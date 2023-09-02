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  1. В Україні

Напоїли і втопили в морі: в тимчасово окупованому Маріуполі знайшли тіла 5 окупантів

23:59, 2 вересня 2023
В тимчасово окупованому Маріуполі невідомі розправилися з п'ятьма окупантами.
Напоїли і втопили в морі: в тимчасово окупованому Маріуполі знайшли тіла 5 окупантів
Джерело фото: volyn24
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В тимчасово окупованому Маріуполі на одному з пляжів знайшли тіла п'ятьох російських військових, – повідомляють телеграм-канали країни-агресора.

Вбивці окупантів – невідомі. Самі ж росарміці не були пограбовані, проте їм не вистачало зброї. Гроші та інші цінності залишилися на місці.

«Їх явно вбили. Спочатку напоїли алкоголем, практично до несвідомого стану, потім втопили в морі. Після цього злочинці витягли тіла на пляж і поклали їх в ряд. Дуже схоже на акцію залякування», – повідомляють ТГ-канали.

Також зазначається, що троє з військових намагалися протистояти нападникам, що підтверджується слідами на їхніх тілах. Щодо двох інших військових, ймовірно, вони не чинили опір.

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