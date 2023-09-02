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  1. В Україні

Мінімальну заробітну плату в Україні у 2024 році можуть підвищити

21:04, 2 вересня 2023
Заступник Міністра фінансів наголосив, що з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців буде здійснюватися на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів.
Мінімальну заробітну плату в Україні у 2024 році можуть підвищити
Джерело фото: Уніан
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Мінімальну заробітну плату в Україні з 1 січня 2024 року можуть підвищити до 7 100 грн, а з 1 липня – до 8 000 грн. Нині розмір «мінімалки» становить 6,7 тис грн.

Про це повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, пишуть у Мінфіні.

Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки може зрости з 1 січня до 3 195 гривень.

«У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде і надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових та фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується у сумі 20,2 млрд гривень», - повідомив Денис Улютін.

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив, що з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців буде здійснюватись на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів:

«Ми вважаємо це правильним підходом, і ці норми будуть прописані у проекті бюджету на наступний рік. Адже це дозволить запровадити прозорі умови оплати праці в системі органів державної влади».

Щодо освітньої субвенції Роман Єрмоличев сказав, що наразі ресурс освітньої субвенції враховано на підвищення соцстандартів, але без розподілу за територіями, оскільки після 5 вересня очікують показники від Міністерства освіти і науки.

«Видатки на сферу охорони здоров’я буде покрито за рахунок держбюджету, субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладення ресурсу на соціальний проект «Помічник ветерана»», - додав Роман Єрмоличев.

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