Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців під Варшавою

Через зменшення кількості українців закрили найбільший центр прийому біженців в Надаржині.

Джерело фото: gettyimages.com

У Польщі закрили найбільший центр прийому біженців з України, який розташований у Надаржині, в близько 30 кілометрах від Варшави, – повідомляє The Financial Times.

Прес-секретар Мазовецького краю пояснив, що цей центр був задуманий як тимчасовий, і його закриття обгрунтовується тим, що «кількість біженців, які прибувають у регіон з України, значно зменшилася».

Зазначається, що у центрі раніше знаходилося до 9 тисяч українських біженців. Останні 300 осіб, які проживали там, були переведені в інші центри.

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