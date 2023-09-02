Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев под Варшавой

Из-за уменьшения количества украинцев закрыли крупнейший центр приема беженцев в Надаржине.

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В Польше закрыли крупнейший центр приема беженцев из Украины, который расположен в Надаржине, в около 30 километрах от Варшавы, – сообщает The Financial Times.

Пресс-секретарь Мазовецкого края пояснил, что этот центр был задуман как временный, и его закрытие обосновывается тем, что «количество беженцев, прибывающих в регион из Украины, значительно уменьшилось».

Отмечается, что в центре ранее находилось до 9 тысяч украинских беженцев. Последние 300 человек, которые проживали там, были переведены в другие центры.

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