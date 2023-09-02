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  1. В Украине

Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов мира

17:25, 2 сентября 2023
Киев в рейтинге The Economist разместился в последней десятке самых комфортных городов.
Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов мира
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Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов мира, представленном в Global Liveability Index британского издания The Economist. В прошлом году столицу Украины исключили из этого рейтинга из-за войны, – сообщает The Village.

В 2023 году Киев расположился на 165 месте среди 173 позиций. Низкий показатель объясняется в первую очередь разрушениями инфраструктуры, вызванными российским вторжением.

Первое место в рейтинге осталось за Веной, как и в прошлом году. Столица Австрии получила самые высокие баллы по всем показателям, включая систему здравоохранения, культуру, образование, инфраструктуру и стабильность.

Вторую позицию занял Копенгаген, а третью и четвертую - австралийские города Мельбурн и Сидней.

Города Западной Европы в целом продемонстрировали худшие результаты, чем в прошлом году, из-за забастовок рабочих и общественных протестов, которые подорвали их стабильность, отмечают аналитики, составляющие этот рейтинг.

Список наиболее комфортных для жизни городов выглядит следующим образом:

  1. Вена (Австрия)
  2. Копенгаген (Дания)
  3. Мельнбурн (Австралия)
  4. Сидней (Австралия)
  5. Ванкувер (Канада)
  6. Цюрих (Швейцария)
  7. Калгари (Канада)
  8. Женева (Швейцария)
  9. Торонто (Канада)
  10. Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия)

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