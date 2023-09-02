Киев в рейтинге The Economist разместился в последней десятке самых комфортных городов.

Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов мира, представленном в Global Liveability Index британского издания The Economist. В прошлом году столицу Украины исключили из этого рейтинга из-за войны, – сообщает The Village.

В 2023 году Киев расположился на 165 месте среди 173 позиций. Низкий показатель объясняется в первую очередь разрушениями инфраструктуры, вызванными российским вторжением.

Первое место в рейтинге осталось за Веной, как и в прошлом году. Столица Австрии получила самые высокие баллы по всем показателям, включая систему здравоохранения, культуру, образование, инфраструктуру и стабильность.

Вторую позицию занял Копенгаген, а третью и четвертую - австралийские города Мельбурн и Сидней.

Города Западной Европы в целом продемонстрировали худшие результаты, чем в прошлом году, из-за забастовок рабочих и общественных протестов, которые подорвали их стабильность, отмечают аналитики, составляющие этот рейтинг.

Список наиболее комфортных для жизни городов выглядит следующим образом:

Вена (Австрия) Копенгаген (Дания) Мельнбурн (Австралия) Сидней (Австралия) Ванкувер (Канада) Цюрих (Швейцария) Калгари (Канада) Женева (Швейцария) Торонто (Канада) Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия)

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