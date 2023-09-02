Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов мира, представленном в Global Liveability Index британского издания The Economist. В прошлом году столицу Украины исключили из этого рейтинга из-за войны, – сообщает The Village.
В 2023 году Киев расположился на 165 месте среди 173 позиций. Низкий показатель объясняется в первую очередь разрушениями инфраструктуры, вызванными российским вторжением.
Первое место в рейтинге осталось за Веной, как и в прошлом году. Столица Австрии получила самые высокие баллы по всем показателям, включая систему здравоохранения, культуру, образование, инфраструктуру и стабильность.
Вторую позицию занял Копенгаген, а третью и четвертую - австралийские города Мельбурн и Сидней.
Города Западной Европы в целом продемонстрировали худшие результаты, чем в прошлом году, из-за забастовок рабочих и общественных протестов, которые подорвали их стабильность, отмечают аналитики, составляющие этот рейтинг.
Список наиболее комфортных для жизни городов выглядит следующим образом:
- Вена (Австрия)
- Копенгаген (Дания)
- Мельнбурн (Австралия)
- Сидней (Австралия)
- Ванкувер (Канада)
- Цюрих (Швейцария)
- Калгари (Канада)
- Женева (Швейцария)
- Торонто (Канада)
- Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия)
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