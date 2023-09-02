Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст світу

Київ в рейтингу The Economist розмістився в останній десятці найкомфортніших міст.

Київ повернувся до рейтингу найбільш комфортних міст світу, представленому у Global Liveability Index британського видання The Economist. У минулому році столицю України виключили із цього рейтингу через війну, – повідомляє The Village.

У 2023 році Київ розташувався на 165 місці серед 173 позицій. Низький показник пояснюється в першу чергу руйнуваннями інфраструктури, спричиненими російським вторгненням.

Перше місце в рейтингу залишилося за Віднем, як і минулого року. Столиця Австрії отримала найвищі бали за всіма показниками, включаючи систему охорони здоров'я, культуру, освіту, інфраструктуру та стабільність.

Другу позицію посів Копенгаген, а третю та четверту – австралійські міста Мельбурн і Сідней.

Міста Західної Європи в цілому продемонстрували гірші результати, ніж минулого року, через страйки робітників і громадські протести, які підірвали їхню стабільність, відзначають аналітики, які складають цей рейтинг.

Список найбільш комфортних для життя міст виглядає наступним чином:

Відень (Австрія) Копенгаген (Данія) Мельнбурн (Австралія) Сідней (Австралія) Ванкувер (Канада) Цюріх (Швейцарія) Калґарі (Канада) Женева (Швейцарія) Торонто (Канада) Осака (Японія), Окленд (Нова Зеландія)

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