Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст світу

Київ повернувся до рейтингу найбільш комфортних міст світу, представленому у Global Liveability Index британського видання The Economist. У минулому році столицю України виключили із цього рейтингу через війну, – повідомляє The Village.
У 2023 році Київ розташувався на 165 місці серед 173 позицій. Низький показник пояснюється в першу чергу руйнуваннями інфраструктури, спричиненими російським вторгненням.
Перше місце в рейтингу залишилося за Віднем, як і минулого року. Столиця Австрії отримала найвищі бали за всіма показниками, включаючи систему охорони здоров'я, культуру, освіту, інфраструктуру та стабільність.
Другу позицію посів Копенгаген, а третю та четверту – австралійські міста Мельбурн і Сідней.
Міста Західної Європи в цілому продемонстрували гірші результати, ніж минулого року, через страйки робітників і громадські протести, які підірвали їхню стабільність, відзначають аналітики, які складають цей рейтинг.
Список найбільш комфортних для життя міст виглядає наступним чином:
- Відень (Австрія)
- Копенгаген (Данія)
- Мельнбурн (Австралія)
- Сідней (Австралія)
- Ванкувер (Канада)
- Цюріх (Швейцарія)
- Калґарі (Канада)
- Женева (Швейцарія)
- Торонто (Канада)
- Осака (Японія), Окленд (Нова Зеландія)
Нижче:
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.