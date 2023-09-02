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  1. В Україні

Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст світу

17:25, 2 вересня 2023
Київ в рейтингу The Economist розмістився в останній десятці найкомфортніших міст.
Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст світу
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Київ повернувся до рейтингу найбільш комфортних міст світу, представленому у Global Liveability Index британського видання The Economist. У минулому році столицю України виключили із цього рейтингу через війну, – повідомляє The Village.

У 2023 році Київ розташувався на 165 місці серед 173 позицій. Низький показник пояснюється в першу чергу руйнуваннями інфраструктури, спричиненими російським вторгненням.

Перше місце в рейтингу залишилося за Віднем, як і минулого року. Столиця Австрії отримала найвищі бали за всіма показниками, включаючи систему охорони здоров'я, культуру, освіту, інфраструктуру та стабільність.

Другу позицію посів Копенгаген, а третю та четверту – австралійські міста Мельбурн і Сідней.

Міста Західної Європи в цілому продемонстрували гірші результати, ніж минулого року, через страйки робітників і громадські протести, які підірвали їхню стабільність, відзначають аналітики, які складають цей рейтинг.

Список найбільш комфортних для життя міст виглядає наступним чином:

  1. Відень (Австрія)
  2. Копенгаген (Данія)
  3. Мельнбурн (Австралія)
  4. Сідней (Австралія)
  5. Ванкувер (Канада)
  6. Цюріх (Швейцарія)
  7. Калґарі (Канада)
  8. Женева (Швейцарія)
  9. Торонто (Канада)
  10. Осака (Японія), Окленд (Нова Зеландія)

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