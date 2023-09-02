Філія «Укрпошти» випустила марку до Дня Одеси

Урочисте відкриття відбулося на Думській площі Одеси в день міста.

До святкування Дня міста Одеси філія «Укрпошти» випустила спеціальну марку, присвячену включенню історичного центру Одеси до Основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – повідомляє міська адміністрація.

Урочисте відкриття марки відбулося 2 вересня на Думській площі за участі керівництва міста, регіону та представників філії «Укрпошти».

Марка має зображення історичного центру Одеси, який був включений до Основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у січні 2023 року.

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