Филиал «Укрпочты» выпустил марку ко Дню Одессы

Торжественное открытие состоялось на Думской площади Одессы в день города.

К празднованию Дня города Одессы филиал «Укрпочты» выпустил специальную марку, посвященную включению исторического центра Одессы в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – сообщает городская администрация.

Торжественное открытие марки состоялось 2 сентября на Думской площади при участии руководства города, региона и представителей филиала «Укрпочты».

Марка имеет изображение исторического центра Одессы, который был включен в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО в январе 2023 года.

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