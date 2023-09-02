На Кипре протест против иммигрантов закончился столкновениями: арестовали 13 человек

Пять человек во время акции обратились в полицию из-за избиения.

Источник фото: Cyprus Mail

На Кипре арестовали 13 человек за насилие во время акции протеста против иммигрантов в Лимассоле, – сообщает Cyprus Mail.

«Тринадцать человек были арестованы в связи с совершением насилия, которое произошло вечером пятницы в Лимассоле», – говорится в сообщении.

По сообщению полиции, примерно в 19:30 в пятницу, около 500 человек собрались на стоянке GSO в Лимассоле, а позже они отправились в шествии по улицам города, выражая свой протест против прибытия иммигрантов.

Во время акции 5 человек обратились в полицию, отметив что на них напали неизвестные и нанесли телесные повреждения. Все пострадавшие были доставлены в больницу Лимассола, где им оказали первую медицинскую помощь.

Среди задержанных также был человек, которого считают организатором акции протеста против иммигрантов.

«Во время происшествия были задержаны 12 человек за совершение различных правонарушений. Некоторые лица злонамеренно повредили витрины на набережной и поджигали мусорные баки», – говорится в сообщении полиции.

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