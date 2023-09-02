«Сначала ВСУ, потом все остальное»: в День города одесситы митингуют против тендеров на реконструкции зданий суда и театра

Во время празднования Дня города в Одессе местные вышли на митинги под мэрию.

Источник фото: Суспільне

В Одессе во время празднования Дня города люди с плакатами собрались у здания мэрии с призывом отмены тендеров на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя, которые финансируются из городского бюджета, и передачи выделенных средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила корреспондентка «Суспільного».

Участники акции, которая состоялась сегодня, 2 сентября, держали плакаты с надписями «Сначала ВСУ, потом все остальное», «Депутаты, мои налоги для ВСУ», «ВСУ в первую очередь». Волонтер и глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова участвовала в митинге и заявила, что если власть не учтет их требования, то они снова выйдут на митинг в следующую субботу.

«Мы не позволим вам тратить даже копейку на непервоочередные расходы во время войны. И что мы не позволим вам издеваться над нашими защитниками и над нами. Город, который вышел с призывом не против власти, а к власти - прекратить бессмысленные тендеры и вспомнить, что у нас всех только одна страна. И от действий каждого сейчас зависит судьба страны», – написала волонтер в Facebook.

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