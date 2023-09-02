Всемирный банк выделил Украине $232 млн на ремонты домов, пострадавших от рф

На деньги Всемирного банка планируется отремонтировать около двух третей поврежденных домов в Украине.

Источник фото: ABS-CBN News

В рамках инициативы «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» более 100 тысяч украинских семей получат поддержку для восстановления своего жилья, пострадавшего в результате полномасштабного вторжения. Об этом говорится на официальном сайте Всемирного банка.

Это финансирование позволит провести ремонтные работы, такие как замена окон или восстановление крыши. Всего в рамках данного проекта планируется восстановить примерно 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах Украины.

По данным Всемирного банка, в результате войны в Украине пострадали около 1,4 миллиона зданий, в которых проживает 3,5 миллиона человек. Общий объем нанесенного ущерба оценивается более чем в 50 миллиардов долларов США.

Этот проект имеет целью восстановление примерно двух третей поврежденных домов в Украине, которые считаются пригодными для ремонта и восстановления.

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