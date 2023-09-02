Світовий банк виділив Україні $232 млн на ремонти домівок, що постраждали від рф

На кошти Світового банку планується відремонтувати близько двох третин пошкоджених будинків в Україні.

Джерело фото: ABS-CBN News

У рамках ініціативи «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» понад 100 тисяч українських сімей отримають підтримку для відновлення свого житла, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це йдеться на офіційному сайті Світового банку.

Це фінансування надасть можливість провести ремонтні роботи, такі як заміна вікон або відновлення даху. Загалом у рамках даного проєкту планується відновити приблизно 98 тисяч будинків і 8 тисяч квартир у п'яти регіонах України.

За даними Світового банку, внаслідок війни в Україні постраждали близько 1,4 мільйона будівель, в яких проживає 3,5 мільйона осіб. Загальний обсяг завданої шкоди оцінюється на понад 50 мільярдів доларів США.

Цей проєкт має на меті відновлення приблизно двох третин пошкоджених будинків в Україні, які вважаються придатними для ремонту і поновлення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.