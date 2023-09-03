У Дії стануть доступними ще чотири соціальні сервіси,— Мінсоцполітики

У Дії з'являться ще чотири соціальні сервіси.

Джерело фото: Уніан

На порталі «Дія» стануть доступними ще чотири соціальні сервіси. Про це повідомив в ефірі «Українського Радіо» заступник Міністерки соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Мова йде про такі соціальні сервіси, як:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Прямо на порталі Дія зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощується один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб він проходив швидко та ефективно. І зараз люди, які задумались про усиновлення, необов'язково повинні йти особисто в Службу у справах дітей, а можуть розпочати цей шлях на порталі Дія», — зазначив він.

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