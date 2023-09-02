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Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

Верховна Рада поверне пожиттєвий моніторинг публічних діячів, зокрема депутатів та членів ВРП, але спростить для них правила

Моніторинг публічних діячів, до яких відносяться зокрема народні депутати України, міністри, судді Верховного Суду, члени Вищої ради правосуддя та ВККС, будуть проводити після звільнення з посад пожиттєво.

В Раді зареєстрували законопроект про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Представник Зеленського Федір Веніславський зареєстрував анонсований законопроект про скасування відстрочки для чоловіків, що вирішили отримувати другу вищу освіту після 30 років.

Питання здійснення онлайн-трансляцій засідань ВРП залишать на розсуд Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

  1. В Україні

Збираєте кошти на допомогу ЗСУ, але чи треба їх декларувати: пояснення

20:10, 2 вересня 2023
Донати теж підлягають оподаткуванню.
Збираєте кошти на допомогу ЗСУ, але чи треба їх декларувати: пояснення
Джерело фото: myc.news
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Багато українців, які збирають донати, можуть не знати, що майже п'ята частина зібраних коштів має бути сплачена у вигляді податків до держбюджету. З точки зору податкового законодавства, для держави немає різниці між збором коштів громадянами на підтримку ЗСУ та отриманням додаткового доходу за надані послуги або виконану роботу. Про це повідомляє НАЗК.

Усі ці надходження отримують юридичне визнання як «Інші доходи громадян». Це означає, що їх потрібно задекларувати та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Процес декларування здійснюється на підсумок року, в наступному році після отримання коштів.

Декларування відбувається за підсумками року у наступному за звітним році.

Щоб задекларувати донати, необхідно заповнити та подати декларацію наступним чином:

  • офлайн — у місцевій податковій;
  • онлайн — через е-кабінет платника податків (достатньо володіти е-підписом).

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