Збираєте кошти на допомогу ЗСУ, але чи треба їх декларувати: пояснення

Донати теж підлягають оподаткуванню.

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Багато українців, які збирають донати, можуть не знати, що майже п'ята частина зібраних коштів має бути сплачена у вигляді податків до держбюджету. З точки зору податкового законодавства, для держави немає різниці між збором коштів громадянами на підтримку ЗСУ та отриманням додаткового доходу за надані послуги або виконану роботу. Про це повідомляє НАЗК.

Усі ці надходження отримують юридичне визнання як «Інші доходи громадян». Це означає, що їх потрібно задекларувати та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Процес декларування здійснюється на підсумок року, в наступному році після отримання коштів.

Декларування відбувається за підсумками року у наступному за звітним році.

Щоб задекларувати донати, необхідно заповнити та подати декларацію наступним чином:

офлайн — у місцевій податковій;

онлайн — через е-кабінет платника податків (достатньо володіти е-підписом).

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