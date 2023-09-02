Проєкт «Прокурор Громади» – головні аспекти реалізації програми

Експерт розповів про першочергові пріоритети проєкту «Прокурор Громади», принципи функціонування та етапи реалізації.

11 серпня Генеральний прокурор Андрій Костін підписав концепцію проєкту «Прокурор Громади». Минулого тижня відбулась перша робоча зустріч з представниками громадянського суспільства щодо її реалізації.

Як розповіли у Офісі Генерального прокурора, національний юридичний експерт IDLO Роман Шпирка розповів про першочергові пріоритети проєкту «Прокурор Громади», принципи функціонування та етапи реалізації.

Так, реалізація програми буде відбуватись відповідно до безпекових особливостей кожного регіону та набору інших наявних проблем та викликів. Для цього планується провести комплексне дослідження злочинності (crime survey), що допоможе якісніше сформувати інструментарій для вирішення наявних проблем.

«Саме для цього, зокрема, і покликана ця програма, щоб виявити проблемні точки кожної громади, провести діалог з місцевим населенням — людьми, які обʼєднані однією географією, побутом, культурою — та сприяти їхньому вирішенню», - зазначив експерт.

Він також зазначив, що реалізація програми сприятиме втіленню стратегічних пріоритетів розвитку органів правопорядку та підтримуватиме курс людиноцентричного підходу, що активно впроваджується в діяльність прокуратури.

«Ми в контексті реалізації цієї програми маємо також повертатись до місії, цінностей прокуратури, бачення її роботи, яка є затверджена відповідними документами… Це природній рух і розвиток системи правосуддя, яка має ставати більш прозорою та дружньою до людини», - зауважив Роман Шпирка.

Водночас, прокурори не отримають додаткових повноважень та інструментів, а зосередяться на вдосконаленні законодавчо закріплених функцій. Прокуратура також не втілюватиме функцію загального нагляду в жодній із можливих форм.

У новостворений підрозділ, що займатиметься координацією програми, планується організувати кадровий добір на 5 посад держслужбовців. Своєю чергою, збільшення штату прокурорів програмою не передбачено.

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