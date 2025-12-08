Зарплата «в конверті» позбавить пенсії та соцвиплат — українців попередили про ризики

Тіньова зарплата не зараховується до страхового стажу, зменшує майбутню пенсію та позбавляє ключових соціальних гарантій.

Тема «зарплата в конверті», «нелегальна зайнятість», «як впливає тіньова зарплата на пенсію» та «скільки потрібно стажу для пенсії» — одні з найпопулярніших пошукових запитів українців останніх місяців. У Пенсійному фонді оприлюднили оновлене попередження щодо ризиків неофіційної оплати праці.

Для виходу на пенсію в 60 років в Україні необхідно мати 32 роки страхового стажу — відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 9.07.2003. Саме тому питання легального працевлаштування та офіційної зарплати стає ще більш критичним.

Чому «конвертні» зарплати — це небезпека

У Пенсійному фонді наголошують: роботодавці й досі поширюють практику, коли офіційно працівнику нараховується мінімальна частина доходу, а решту — видають «у конверті». Така схема дозволяє роботодавцю уникати податків, але працівники втрачають ключові соціальні гарантії.

Основні ризики для працівника

Менша пенсія. Розмір майбутніх пенсій прямо залежить лише від офіційної зарплати та страхового стажу. Тіньовий дохід не рахується взагалі.

Мінімальні лікарняні, декретні та допомога по безробіттю. Усі соціальні виплати обчислюються виключно з легальної зарплати.

Проблеми з кредитами. Банки враховують тільки підтверджений офіційний дохід — через це можуть відмовити у позиці чи запропонувати невигідні умови.

Вразливість у трудових спорах. У разі звільнення або невиплати зарплати в суді можна довести лише ту суму, яка була офіційно задекларована.

Менші відпускні. Розрахунок відпустки здійснюється за офіційною зарплатою, тож частину доходу працівник просто втрачає.

У ПФУ нагадують: офіційна заробітна плата — це не лише податки, а й повний соціальний захист, гідна пенсія та доступ до всіх державних гарантій.

