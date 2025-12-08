  1. В Украине

Зарплата «в конверте» лишит пенсии и соцвыплат — украинцев предупредили о рисках

15:18, 8 декабря 2025
Теневая зарплата не засчитывается в страховой стаж, уменьшает будущую пенсию и лишает ключевых социальных гарантий.
Зарплата «в конверте» лишит пенсии и соцвыплат — украинцев предупредили о рисках
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тема «зарплата в конверте», «нелегальная занятость», «как влияет теневая зарплата на пенсию» и «сколько нужно стажа для пенсии» — одни из самых популярных поисковых запросов украинцев последних месяцев. В Пенсионном фонде опубликовали обновленное предупреждение о рисках неофициальной оплаты труда.

Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине необходимо иметь 32 года страхового стажа — согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV от 9.07.2003. Поэтому вопрос легального трудоустройства и официальной зарплаты становится еще более критичным.

Почему «конвертные» зарплаты — это опасность

В Пенсионном фонде подчеркивают: работодатели до сих пор распространяют практику, когда официально работнику начисляется минимальная часть дохода, а остальное — выдают «в конверте». Такая схема позволяет работодателю избегать налогов, но работники теряют ключевые социальные гарантии.

Основные риски для работника

Меньшая пенсия. Размер будущих пенсий напрямую зависит только от официальной зарплаты и страхового стажа. Теневой доход не учитывается вообще.

Минимальные больничные, декретные и пособие по безработице. Все социальные выплаты рассчитываются исключительно из легальной зарплаты.

Проблемы с кредитами. Банки учитывают только подтвержденный официальный доход — из-за этого могут отказать в займе или предложить невыгодные условия.

Уязвимость в трудовых спорах. В случае увольнения или невыплаты зарплаты в суде можно доказать только ту сумму, которая была официально задекларирована.

Меньшие отпускные. Расчет отпуска осуществляется по официальной зарплате, поэтому часть дохода работник просто теряет.

В ПФУ напоминают: официальная заработная плата — это не только налоги, но и полный социальный защит, достойная пенсия и доступ ко всем государственным гарантиям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Пенсионный фонд зарплата в конверте ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]