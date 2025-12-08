Зарплата «в конверте» лишит пенсии и соцвыплат — украинцев предупредили о рисках

Теневая зарплата не засчитывается в страховой стаж, уменьшает будущую пенсию и лишает ключевых социальных гарантий.

Тема «зарплата в конверте», «нелегальная занятость», «как влияет теневая зарплата на пенсию» и «сколько нужно стажа для пенсии» — одни из самых популярных поисковых запросов украинцев последних месяцев. В Пенсионном фонде опубликовали обновленное предупреждение о рисках неофициальной оплаты труда.

Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине необходимо иметь 32 года страхового стажа — согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV от 9.07.2003. Поэтому вопрос легального трудоустройства и официальной зарплаты становится еще более критичным.

Почему «конвертные» зарплаты — это опасность

В Пенсионном фонде подчеркивают: работодатели до сих пор распространяют практику, когда официально работнику начисляется минимальная часть дохода, а остальное — выдают «в конверте». Такая схема позволяет работодателю избегать налогов, но работники теряют ключевые социальные гарантии.

Основные риски для работника

Меньшая пенсия. Размер будущих пенсий напрямую зависит только от официальной зарплаты и страхового стажа. Теневой доход не учитывается вообще.

Минимальные больничные, декретные и пособие по безработице. Все социальные выплаты рассчитываются исключительно из легальной зарплаты.

Проблемы с кредитами. Банки учитывают только подтвержденный официальный доход — из-за этого могут отказать в займе или предложить невыгодные условия.

Уязвимость в трудовых спорах. В случае увольнения или невыплаты зарплаты в суде можно доказать только ту сумму, которая была официально задекларирована.

Меньшие отпускные. Расчет отпуска осуществляется по официальной зарплате, поэтому часть дохода работник просто теряет.

В ПФУ напоминают: официальная заработная плата — это не только налоги, но и полный социальный защит, достойная пенсия и доступ ко всем государственным гарантиям.

