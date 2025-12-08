Суд в США заборонив лікарям Нью-Джерсі допомагати невиліковно хворим пацієнтам з інших штатів

Доступ до медичної допомоги в асистованому самогубстві залишається лише для мешканців Нью-Джерсі, попри спроби лікарів і пацієнтів розширити право на цю процедуру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Третього округу США постановив, що лікар із Нью-Джерсі не може надавати медичну допомогу в асистованому самогубстві пацієнтам, які проживають за межами штату.

Рішення ухвалили після багатомісячної юридичної боротьби, яку вів місцевий лікар Пол Брайман, прагнучи легально допомагати невиліковно хворим людям з інших штатів, вказує Courthouse News.

У своїй заяві він висловив розчарування: «Я глибоко засмучений сьогоднішнім рішенням. Невиліковно хворі пацієнти за межами Нью-Джерсі мають мати можливість отримати медичну допомогу в смерті, не долаючи великі відстані».

Як працює закон у Нью-Джерсі

У 2019 році штат ухвалив закон Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act, який дозволяє лікарям призначати препарат для самостійного прийому пацієнтам із термінальними діагнозами.

Проте закон чітко визначає:

пацієнт повинен мати прогноз не більше ніж 6 місяців життя;

пацієнт має бути резидентом Нью-Джерсі.

Саме ця вимога стала центром судової суперечки.

Спроба оскаржити обмеження

У 2023 році мешканка Делаверу та активістка за право на медичну допомогу в смерті Джудіт Говатос, яка боролася зі стадією IV лімфоми, намагалася отримати доступ до процедури в Нью-Джерсі, оскільки у її штаті це залишалося забороненим.

У серпні 2023 року вона подала позов до федерального суду проти посадових осіб Нью-Джерсі, стверджуючи, що має конституційне право перетнути кордон штату за рецептом. З нею позов подали також:

лікар Пол Брайман;

лікарка Дебора Пасік (нині вже на пенсії);

Андреа Сілі з Філадельфії, хвора на метастатичний рак грудей.

Федеральний суд відхилив позов у вересні 2024 року. Станом на момент розгляду апеляції дві пацієнтки-позивачки вже померли.

Аргументи лікаря та позиція суду

Брайман наполягав, що заборона порушує Privileges and Immunities Clause Конституції США, яка забороняє дискримінувати громадян інших штатів. Він вважав асистоване самогубство одним із аспектів загальної медичної допомоги.

Однак апеляційна колегія залишила рішення без змін.

У своїй ухвалі суддя зазначив: навіть якщо розглядати асистоване самогубство як «фундаментальне право», штат має обґрунтовані причини обмежувати його для нерезидентів.

Серед них:

Захист лікарів від переслідування в інших штатах

«Закон захищає лікарів від кримінальної та цивільної відповідальності в Нью-Джерсі, але не може захистити їх у тих штатах, де асистоване самогубство є злочином», — написав суддя.

Тому, за його словами, закон «має на меті утримувати і пацієнтів, і препарати в межах штату».

Обмеження ризиків для пацієнтів

Штат не може гарантувати захист від примусу або тиску для мешканців інших штатів — зокрема, від страхових компаній, які в Нью-Джерсі підлягають суворішому регулюванню.

Уникнення конфліктів між штатами

«Обмеження практики резидентами запобігає міжштатним суперечкам у сфері, яка є морально чутливою», — пояснив суддя.

Суд підсумував, що обґрунтування Нью-Джерсі є «вагомими та пов’язаними з реальними ризиками».

Що це означає для США

Асистоване самогубство легальне лише в 11 юрисдикціях США, і лише Орегон та Вермонт дозволяють пацієнтам з інших штатів скористатися процедурою.

Рішення апеляційного суду фактично закріплює за Нью-Джерсі право залишати процедуру винятково для власних мешканців — попри зусилля лікарів і пацієнтів, які прагнули розширити доступ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.