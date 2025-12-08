Суд в США запретил врачам Нью-Джерси помогать неизлечимо больным пациентам из других штатов

Доступ к медицинской помощи при ассистированном самоубийстве остается только для жителей Нью-Джерси, несмотря на попытки врачей и пациентов расширить право на процедуру.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд Третьего округа США постановил, что врач из Нью-Джерси не может предоставлять медицинскую помощь в ассистированном самоубийстве пациентам, которые проживают за пределами штата.

Решение было принято после многомесячной юридической борьбы, которую вел местный врач Пол Брайман, стремясь легально помогать неизлечимо больным людям из других штатов, указывает Courthouse News.

В своем заявлении он выразил разочарование: «Я глубоко огорчен сегодняшним решением. Неизлечимо больные пациенты за пределами Нью-Джерси должны иметь возможность получать медицинскую помощь в смерти, не преодолевая большие расстояния».

Как работает закон в Нью-Джерси

В 2019 году штат принял закон Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act, который позволяет врачам назначать препарат для самостоятельного приема пациентам с терминальными диагнозами.

Однако закон четко определяет:

пациент должен иметь прогноз не более 6 месяцев жизни;

пациент должен быть резидентом Нью-Джерси.

Именно это требование стало центром судебной дискуссии.

Попытка оспорить ограничения

В 2023 году жительница Делавэра и активистка за право на медицинскую помощь в смерти Джудит Говатос, боровшаяся со стадией IV лимфомы, пыталась получить доступ к процедуре в Нью-Джерси, поскольку в ее штате это оставалось запрещенным.

В августе 2023 года она подала иск в федеральный суд против должностных лиц Нью-Джерси, утверждая, что имеет конституционное право пересечь границу штата за рецептом. Вместе с ней иск подали также:

врач Пол Брайман;

врач Дебора Пасик (ныне уже на пенсии);

Андреа Сили из Филадельфии, больная метастатическим раком груди.

Федеральный суд отклонил иск в сентябре 2024 года. На момент рассмотрения апелляции две пациентки-истицы уже умерли.

Аргументы врача и позиция суда

Брайман настаивал, что запрет нарушает Privileges and Immunities Clause Конституции США, которая запрещает дискриминировать граждан других штатов. Он считал ассистированное самоубийство одним из аспектов общей медицинской помощи.

Однако апелляционная коллегия оставила решение без изменений.

В своем постановлении судья отметил: даже если рассматривать ассистированное самоубийство как «фундаментальное право», штат имеет обоснованные причины ограничивать его для нерезидентов.

Среди них:

Защита врачей от преследования в других штатах

«Закон защищает врачей от уголовной и гражданской ответственности в Нью-Джерси, но не может защитить их в тех штатах, где ассистированное самоубийство является преступлением», — написал судья.

По его словам, закон «направлен на то, чтобы удерживать и пациентов, и препараты в пределах штата».

Ограничение рисков для пациентов

Штат не может гарантировать защиту от принуждения или давления для жителей других штатов — в частности, со стороны страховых компаний, которые в Нью-Джерси подлежат более строгому регулированию.

Избежание конфликтов между штатами

«Ограничение практики резидентами предотвращает межштатные споры в сфере, которая является морально чувствительной», — пояснил судья.

Суд подвел итог, что обоснования Нью-Джерси являются «весомыми и связанными с реальными рисками».

Что это означает для США

Ассистированное самоубийство легально лишь в 11 юрисдикциях США, и только Орегон и Вермонт позволяют пациентам из других штатов воспользоваться процедурой.

Решение апелляционного суда фактически закрепляет за Нью-Джерси право оставлять процедуру исключительно для собственных жителей — несмотря на усилия врачей и пациентов, стремившихся расширить доступ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.