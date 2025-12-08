У Києві матір підпалила двері доньки через конфлікт: справу передали до суду

До Святошинського управління поліції звернулася 23-річна мешканка багатоповерхівки, повідомивши про займання дверей її квартири.

Столична поліція повідомила, що перед судом постане 44-річна киянка, яка підпалила вхідні двері квартири власної доньки після сімейного конфлікту. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, а санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Інцидент стався у жовтні цього року. До Святошинського управління поліції звернулася 23-річна мешканка багатоповерхівки, повідомивши про займання дверей її квартири.

Правоохоронці встановили, що підпал здійснила її мати. Як вказали у поліції, жінка прийшла до під’їзду та, використавши запальничку, підпалила двері доньчиної квартири. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України та вилучили речові докази.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Нині досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинений злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

