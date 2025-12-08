  1. В Украине

В Киеве мать подожгла дверь дочери из-за конфликта: дело передали в суд

17:24, 8 декабря 2025
В Святошинское управление полиции обратилась 23-летняя жительница многоэтажного дома, сообщив о возгорании двери ее квартиры.
Столичная полиция сообщила, что перед судом предстанет 44-летняя киевлянка, которая подожгла входную дверь квартиры собственной дочери после семейного конфликта. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обвинительный акт уже направлен в суд, а санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что поджог совершила ее мать. Как указали в полиции, женщина пришла в подъезд и, используя зажигалку, подожгла дверь квартиры дочери. Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

