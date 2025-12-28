  1. В Украине

В аптеках медучреждений будут продавать лекарства по самым низким ценам — Минздрав

19:34, 28 декабря 2025
Отныне аптеки, размещенные в государственных и коммунальных больницах, обязаны реализовывать только лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен.
Кабинет Министров принял изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами, которые регулируют работу аптек в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что отныне аптечные учреждения, размещенные в государственных и коммунальных больницах, обязаны реализовывать исключительно лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен среди препаратов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска. Такой подход исключает предложение к продаже лекарств более высокой ценовой категории и гарантирует пациентам доступ к наиболее экономически выгодным препаратам.

«Пациентам в аптеках часто предлагают самые дорогие торговые марки, хотя на рынке существуют значительно более дешевые аналоги с тем же действующим веществом и такой же эффективностью. Государство в три этапа внедрило реферирование и декларирование цен и создало Национальный каталог лекарственных средств, в который уже внесено почти 11 тысяч позиций. Это позволяет четко понимать, сколько производителей и импортеров продают каждое действующее вещество в Украине и по какой цене. Расчеты показывают, что в случае замены более дорогих препаратов на более дешевые аналоги средний чек украинцев на лекарства может снизиться ориентировочно на 38%. Сегодняшнее решение Правительства создает условия, чтобы именно такие экономически выгодные препараты были гарантированно доступны в аптеках медицинских учреждений», — пояснил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что внедрение обязательного декларирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен предусмотрено изменениями в Закон Украины «О лекарственных средствах», которые были приняты парламентом в феврале этого года. Формирование Нацкаталога происходило в три этапа. На первом этапе состоялось декларирование цен на препараты, включенные в Нацперечень. На втором этапе декларировались цены на рецептурные лекарства, не включенные в Нацперечень. Заключительный третий этап — декларирование цен на безрецептурные препараты, не включенные в Нацперечень.

Напомним, Кабмин разрешил продавать лекарства на АЗС.

