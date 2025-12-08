  1. В Україні

Чи покращиться ситуація з графіками відключення світла — відповідь «Укренерго»

14:24, 8 грудня 2025
Віталій Зайченко заявив, що енергетики роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох.
Чи покращиться ситуація з графіками відключення світла — відповідь «Укренерго»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що після восьмої масованої російської атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Зайченко підкреслив, що уряд і енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Відповідаючи на запитання, за яких умов ситуація може покращитися й час зі світлом збільшиться, він заявив, що шанси є.

«Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень», - сказав Зайченко.

Також він додав, що після відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації «Укренерго» буде інформувати про покращення, а зміни споживачі побачать у графіках, які отримуватимуть.

Раніше голова «Укренерго» Зайченко заявляв, що стабілізація електропостачання після масованої атаки РФ займе кілька тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]