Чи покращиться ситуація з графіками відключення світла — відповідь «Укренерго»

Віталій Зайченко заявив, що енергетики роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що після восьмої масованої російської атаки на енергосистему України ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Зайченко підкреслив, що уряд і енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Відповідаючи на запитання, за яких умов ситуація може покращитися й час зі світлом збільшиться, він заявив, що шанси є.

«Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації. Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень», - сказав Зайченко.

Також він додав, що після відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації «Укренерго» буде інформувати про покращення, а зміни споживачі побачать у графіках, які отримуватимуть.

Раніше голова «Укренерго» Зайченко заявляв, що стабілізація електропостачання після масованої атаки РФ займе кілька тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.