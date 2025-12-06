Стабілізація електропостачання після масованої атаки РФ займе кілька тижнів – голова «Укренерго» Зайченко

Графіки відключень електроенергії в Україні зросли через масовану атаку Росії.

Фото: npcukrenergo

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стабілізація ситуації в енергосистемі після нової масованої атаки Росії потребуватиме щонайменше кількох тижнів. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, це вже восьма масштабна атака по енергосистемі України. Російські війська випустили понад 700 засобів ураження, і хоча більшість із них вдалося перехопити силами оборони, значна частина все ж досягла цілей.

Зайченко повідомив, що пошкоджень зазнали об’єкти генерації, зокрема компанії ДТЕК, а також низка енергооб’єктів, які перебувають в управлінні «Укренерго». Через це погіршилися умови надання послуг електропостачання та зросла кількість черг у графіках погодинних відключень по всій країні.

«Були сьогодні враження від генерації ДТЕК, також багато дистанцій, які ми керуємо. (0:26) Внаслідок цього були, скажімо так, погіршені умови надання послуги з електропостанчання споживачам. (0:37) Збільшилася кількість черг графіки погодинного відключення по всій нейросистемі України. І традиційно залишається складна ситуація при фронтових і прикордонних з Росії областях, де, на жаль, ворог використовує більшу кількість засобів вже таких звичайних фпв-дронів та артилерії», – додав голова «Укренерго».

Окремо Зайченко нагадав про складну ситуацію в Херсонській області, яка неодноразово зазнавала ударів.

Зайченко зазначив, попри це, енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми та поверненням стабільного електропостачання для споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.