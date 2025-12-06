  1. Відео
  2. / В Україні

Стабілізація електропостачання після масованої атаки РФ займе кілька тижнів – голова «Укренерго» Зайченко

21:22, 6 грудня 2025
Графіки відключень електроенергії в Україні зросли через масовану атаку Росії.
Стабілізація електропостачання після масованої атаки РФ займе кілька тижнів – голова «Укренерго» Зайченко
Фото: npcukrenergo
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стабілізація ситуації в енергосистемі після нової масованої атаки Росії потребуватиме щонайменше кількох тижнів. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, це вже восьма масштабна атака по енергосистемі України. Російські війська випустили понад 700 засобів ураження, і хоча більшість із них вдалося перехопити силами оборони, значна частина все ж досягла цілей.

Зайченко повідомив, що пошкоджень зазнали об’єкти генерації, зокрема компанії ДТЕК, а також низка енергооб’єктів, які перебувають в управлінні «Укренерго». Через це погіршилися умови надання послуг електропостачання та зросла кількість черг у графіках погодинних відключень по всій країні.

«Були сьогодні враження від генерації ДТЕК, також багато дистанцій, які ми керуємо. (0:26) Внаслідок цього були, скажімо так, погіршені умови надання послуги з електропостанчання споживачам. (0:37) Збільшилася кількість черг графіки погодинного відключення по всій нейросистемі України. І традиційно залишається складна ситуація при фронтових і прикордонних з Росії областях, де, на жаль, ворог використовує більшу кількість засобів вже таких звичайних фпв-дронів та артилерії», – додав голова «Укренерго».

Окремо Зайченко нагадав про складну ситуацію в Херсонській області, яка неодноразово зазнавала ударів.

Зайченко  зазначив, попри це, енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми та поверненням стабільного електропостачання для споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна енергетика війна Укренерго обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]